Patienten atmen auf: Die vertraute Hausarztpraxis in Rodalben bleibt bestehen, wenn Wolfgang Hennes und Peter Massong in den Ruhestand gehen. Tamer Koru wird ihr Nachfolger.

Mit Tamer Koru steht der Nachfolger für die Hausarztpraxis von Wolfgang Hennes und Peter Massong in Rodalben fest. Er arbeitet bereits mit, übernehmen wird er in zwei Jahren. Dann wollen sich die beiden Mediziner im Alter von mehr als 70 Jahren in den Ruhestand zurückziehen. Mit dieser Weichenstellung ist der Weiterbestand der Praxis in der Dr.-Lederer-Straße 5 gesichert. Ob künftig noch ein weiterer Kollege dazukommt, ist noch offen.

Tamer Koru (60) stammt aus der Türkei und lebt seit 55 Jahren in Deutschland. Er studierte Medizin in Heidelberg, arbeitete anschließend an mehreren Stationen in Bayern, unter anderem in Dillingen an der Donau und in Bamberg. 16 Jahre war er am Städtischen Krankenhaus in Pirmasens tätig, zuletzt als Leitender Oberarzt in der Viszeralchirurgie.

Koru erfreut über Patienten-Reaktionen

Den Wechsel in die Hausarztpraxis versteht Koru als beruflichen Neuanfang. Mit Aspekten seiner „persönlichen und beruflichen Lebensqualität“ begründet er den Schritt in die neue Phase. Auch „das Umfeld in der Praxis, in der der Mensch im Mittelpunkt steht“, nennt er als maßgeblich für seine Entscheidung. Er betont: „Ich habe mich vom ersten Tag an hier wohlgefühlt.“ Die Zusammenarbeit im Ärzteteam basiere auf „Vertrauen und Respekt“.

Besonders positiv hebt Koru die Reaktionen der Menschen in der Region hervor. Die Erleichterung vieler Patienten sei spürbar, sie freuten sich, dass „die vertraute medizinische Anlaufstelle in der Zeit von Ärztemangel erhalten“ bleibe.

Drei Sprechzimmer, vier Funktionsräume

Der Internist Wolfgang Hennes hatte die Hausarztpraxis mit großem Patientenstamm im Jahr 1999 von Rudolf Abel übernommen. Im Jahr 2005 kam Peter Massong hinzu. Er ist Allgemeinmediziner mit Zusatzqualifikationen in Sportmedizin und Chiropraktik.

Das Behandlungsspektrum ist breitgefächert. Es umfasst etwa Laboruntersuchungen, kardiologische Dienste vom Belastungs- über das Langzeit-EKG bis zur Herz-Echolot–Untersuchung, Ultraschall von Bauch, Halsschlagader oder Schilddrüse sowie auch Lungenfunktionstests. Patienten können auch Akupunkturanwendungen bekommen. Für den Praxisbetrieb stehen drei Sprechzimmer, vier Funktionsräume und das Labor zur Verfügung.

Als Chirurg kann Koru das Angebot künftig um ambulante Eingriffe erweitern, etwa das Entfernen von Furunkeln oder kleineren Tumoren wie beim weißen Hautkrebs.

Bis vor zwei Jahren leisteten Hennes und Massong auch Notarztdienste. „Diese Einsätze haben wir jetzt altersgemäß aufgegeben“, sagt Wolfgang Hennes.