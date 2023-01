Im Frühjahr will die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) mit dem Glasfaserausbau in Walshausen beginnen. Auch für die noch unfertigen Straßen im Neubaugebiet gibt es Pläne.

Die UGG ist im Kreis Südwestpfalz sowie in Zweibrücken kein Unbekannter mehr. Die Firma, die sich vor einigen Jahren aus der Allianz-Versicherung und dem Netzanbieter Telefonica gegründet hat, ist seit längerer Zeit dabei, die Südwestpfalz mit turboschnellem Glasfaser-Internet zu versorgen. Contwig und Stambach sind fast fertig ausgebaut, dort sollen die ersten Anschlüsse im Frühjahr ans Netz gehen.

Ebenfalls im Frühjahr soll dann in Walshausen der Glasfaserausbau starten. Vier bis sechs Monate soll es dauern, bis die Kabel in sämtlichen Straßen und Gehwegen verbaut sind. Damit im Neubaugebiet die dann neuen Straßen nicht gleich wieder aufgerissen werden, hat man sich nach Angaben von Bürgermeister Gunther Veith so geeinigt, dass die UGG die Glasfaserkabel bis zur Baustelle führt und der Erschließungsträger dort dann die Leitungen beim Ausbau direkt mitverlegt.

Wetter stört Fortschritt im Neubaugebiet

Apropos Neubaugebiet: Gunther Veith sagte, dass die Erschließung der neuen Bauplätze auf dem Dorfberg vorangehe. Einzig das schlechte Winterwetter bremse die Bauarbeiten derzeit etwas aus. Die Versorgungsleitungen in der Straße sind verlegt, der Straßenausbau soll beginnen, wenn das Wetter es zulässt. Und auch die Bauarbeiten beim Regenrückhaltebecken haben begonnen.

In dem Walshauser Neubaugebiet sollen acht Bauplätze entstehen; in Größen von 450 bis 800 Quadratmeter. Bauherren dürfen dort sowohl Einzel- als auch Doppelhäuser, errichten ebenso Carports vor dem Haus. Eine Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen gibt es für die Bauwilligen nicht.