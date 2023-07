Wie findet ein Badenser zu einer Fränkin? Und was verschlägt das Paar dann in die Südwestpfalz? Uwe und Irmgard Katzenmaier, die heute vor 50 Jahren heirateten, blicken auf ein bewegtes Leben zurück.

Heute vor 50 Jahren hat der gebürtige Sinsheimer Uwe Katzenmaier Irmgard Meister aus Schwabach bei Nürnberg auf dem Standesamt in Ludwigshafen geheiratet. Sozusagen „Ehestifter“ war Ludwig Katzenmaier, der im Deutschen Museum im München Vorträge hielt, die von der jungen Irmgard besucht wurden. Sie folgte dessen Einladung in die Südwestpfalz auf die Eichelsbacher Mühle bei Winzeln, wo Ludwig Katzenmaier als Pastor das damalige Bibelfreizeitzentrum leitete. Dort lernte die junge Katechetin Katzenmaiers Sohn Uwe kennen und schon bald funkte es. Zwei Jahre nach der ersten Begegnung folgte die Hochzeit. Zunächst standesamtlich in Ludwigshafen, dann vor drei geistlichen Männern, darunter Ludwig Katzenmaier, im Bibelfreizeitzentrum.

Nach seinem zweiten Staatsexamen für das Lehramt an Haupt- und Realschulen unterrichtete Katzenmaier bis 1985 in Frankfurt, ehe er an die Pirmasenser Realschule wechselte, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2010 blieb. Katzenmaier unterrichtete Biologie, Kunsterziehung und evangelische Religion.

Um näher bei den Eltern zu sein, zog das Paar 1974 nach Trulben. Irmgard Katzenmaier beendete damals ihre Berufstätigkeit, um sich um die Schwiegereltern Ludwig und Friedel Katzenmaier zu kümmern, die ab 1980 im Eigenheim auf dem Imsbacherhof in eine eigene Wohnung gezogen waren. Ihre Schwiegermutter konnte dort 101 Jahre alt werden. Deren Schwester pflegte Irmgard Katzenmaier von 1984 bis 1988.

Sieben Kinder und sechs Enkel

Das Fest der goldenen Hochzeit nutzt das Jubelpaar, um gleich drei Tage hintereinander „Gott zu danken für all die guten Dinge und auch schwere Zeiten“ innerhalb der fünf Jahrzehnte. „Unsere sieben Kinder sind Geschenke Gottes“, sagen die beiden übereinstimmend. Sie vergrößerten die Familie inzwischen um sechs Enkel.

Heute wird Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld auf dem Imsbacherhof gratulieren. Am Freitag feiert das Paar, Uwe Katzenmaier ist 77, seine Frau 75 Jahre alt, im ehemaligen Bibelfreizeitzentrum mit einem „Lobpreis“. Bei Katzenmaiers Schwester Ruth Heil in Fischbach bei Dahn wird das Jubelpaar vor Pfarrer a. D. Hans-Joachim Heil den kirchlichen Ehebund erneuern und sich segnen lassen.

Seit 2002 Dr. rer. nat.

Seit die Kinder aus dem Haus sind, verreist das Paar gerne. Mit den E-Bikes erkundet es die nähere Umgebung. Der ehemalige Lehrer hat sein eigenes Reich in einem Anbau mit einem Atelier. In diesem entstehen nicht nur Bilder, sondern auch kalligraphische Werke und Gedichte zu den verschiedensten Anlässen. Uwe Katzenmaier führt einen Doktortitel der Naturwissenschaften. Die Doktorarbeit hatte das Thema „Formanalytische Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Mustertypen der Fingerbeeren und Form der Fingerendglieder“. Die Promotion wurde am 29. Januar 2002 an der Justus-Liebig-Universität Gießen abgeschlossen. Seit 45 Jahren ist Katzenmaier Mitglied des CDU-Ortsverbandes Trulben.