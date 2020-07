Die Zeichen standen vor den Sommerferien auf Abschied an der Integrierten Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben: Die Zeugnisausgabe an die Schüler der neunten und zehnten Klasse bedeutete für manchen Abschied von der Schule. Für andere war es der Abschied von der Mittelstufe, verbunden mit der Vorfreude auf Ausbildung oder Oberstufe. Wie sich das nächste Schuljahr gestaltet, ist eine bis dato nicht zu beantwortende Frage. Dass es in Zeiten der Corona-Pandemie wieder mehr Präsenz-Unterricht gibt, vor allem gemeinsamen Unterricht, wünschen sich alle. „Ihr seht euch heute tatsächlich seit Monaten zum ersten Mal wieder als komplette Klasse“, stellte Schulleiterin Irmgard Bauer (im Foto rechts) bei der Zeugnisausgabe fest. Bei der gab es neben ein paar Abschiedstränen auch Grund für Freudentränen. Trotz eines wegen der außergewöhnlichen Umstände schwierigen zweiten Halbjahres, wurden unter 95 Schülern, die die neunte Klassenstufe beendet haben, und 65 Schülern, für die die zehnte Klasse endete, einige für hervorragende schulische Leistungen und herausragendes Engagement ausgezeichnet. Gemeinsam mit Schulleiterin Bauer überreichte Michael Schreiber, Vorstandsmitglied der Daniel-Theysohn-Stiftung, Preise an Sina Heisel (zehnte Klasse/Preis der Theysohn-Stiftung für vorbildliches Verhalten), Nils Schmiegel (10./Preis der Verbandsgemeinde für besonderen Einsatz für die Schulgemeinschaft), Julia Bohn (10./Preis der Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz), Svenja Vatter (10./Preis der Theysohn-Stiftung für vorbildliches Verhalten), Esther Schuhmacher (10./Preis der Landrätin fürs beste Abschlusszeugnis und Preis der Theysohn-Stiftung für vorbildliches Verhalten), Giordana Klein (9./Preis der Landrätin fürs beste Abschlusszeugnis und Preis des Elternbeirates für besonderen Einsatz für die Schulgemeinschaft) sowie an Viktoria Riedler (9./Preis der Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz/von links).