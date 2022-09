Viele Kinder, die die Integrierte Gesamtschule (IGS) Contwig besuchen, haben immer noch keine Busfahrkarte. Trotzdem werden sie beim Einsteigen nicht weggeschickt.

Bereits am ersten Schultag, so Thorsten Höh, Sprecher der Kreisverwaltung Südwestpfalz, würden die Busfahrkarten an die Schüler ausgegeben. Liege jedoch noch kein Bild für die Buskarte vor, schicke die Kreisverwaltung eine „vorläufige Fahrtberechtigung“ per Fax an die Schule. „Mit einem Schulstempel versehen, konnten diese bereits genutzt werden, bis das Original der vorläufigen Fahrtberechtigungen per Post bei den Schulen eingegangen sind“, erläutert Höh. Heißt im Klartext: Auch ohne Buskarte im Kartenformat dürfen die Kinder mit dem Bus fahren. Eine gesonderte Fahrkarte müsse man also nicht kaufen.

Zum Beispiel nach Umzug oder Schulwechsel

Wie Thorsten Höh erklärt, sei dieser Vorgang üblich, wenn die Fahrkarten erst nach den Schulferien bestellt werden können. Der Kreissprecher nennt als Beispiel hierfür einen Schulwechsel oder einen Umzug der betroffenen Kinder kurz vor den Ferien. „Da alle drei Jahre eine neue Fahrkarte mit neuem Passbild bestellt werden soll, kommt es natürlich auch vor, dass Passbilder nicht rechtzeitig vorlagen und erst jetzt die Fahrkarte bestellt werden konnte.“ Vor allem die Jahrgangsstufe sieben werde deshalb bereits im Februar jedes Jahres darauf hingewiesen, rechtzeitig neue Bilder vorzulegen. „Ebenfalls in diesen Turnus fallen jene Kinder, die die zehnte Klasse wiederholen. Dazu kommt die Bestellung der Fahrkarten aller Kinder für die zehnte Klasse. Diese geschieht en bloc, wenn feststeht, wer in die zehnte Klasse versetzt wird“, erklärt der Pressesprecher der Kreisverwaltung.

Als einen der Gründe für die Verzögerung in diesem Jahr nennt Höh die Urlaubsphase des Unternehmens, das die Fahrkarten produziert.