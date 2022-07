Die IGS Thaleischweiler-Fröschen hat am Mittwochabend die Neunt- und Zehntklässler verabschiedet, die die Schule verlassen.

Von den 117 Neuntklässlern aus vier Klassen verlassen 28 Schüler und Schülerinnen die IGS mit dem Abschluss Berufsreife. Sie gehen in eine Ausbildung oder wechseln auf eine Berufsbildende Schule.

Rebecca Bossert Saalstadt

Louis Emmer Höhfröschen

Violette Freiler Rieschweiler-Mühlbach

Vanessa Haake Rodalben

Leana Hoffmann Höheischweiler

Jasmin Janzen Höheischweiler

Emrah Kayran Höhfröschen

Sarah Schwarz Rieschweiler-Mühlbach

Marc Strassel Petersberg

Max Wagner Höheischweiler

Lukas Zimmermann Thaleischweiler-Fr.

Lisa Faust Maßweiler

Lukas Göring Thaleischweiler-Fröschen

Angelina Kaiser Rieschweiler-Mühlbach

Nico Kettering Hermersberg

Kira Tabea Kneib Pirmasens

Sarah Lehmann Obernheim-K .

Stefania Oncia Reifenberg

Maximilian Schönknecht Rieschweiler-M.

Markus Berger Pirmasens

Riccardo Holderbaum Pirmasens

Marie Mosis Rieschweiler-Mühlbach

Philipp Schleich Rieschweiler-Mühlbach

Jan-Luca Weidler Pirmasens

Nic Carrington Pirmasens

Niklas Glahn Dellfeld

Amide Kurteshi Thaleischweiler-Fr.

Felix Volb Knopp-Labach

Das beste Zeugnis hatte Max Wagner mit dem Notendurchschnitt 2,75. Das beste Zeugnis der versetzten Schüler in Klassenstufe 10 hatte Jonah Feik (Hermersberg) mit dem Notendurchschnitt 1,1.

Von den 103 Zehntklässlern verlassen 31 die Schule mit dem Qualifizierten Sekundarabschluss I. Sie gehen in eine Ausbildung, wechseln auf eine Berufsbildende Schule oder machen ein Freiwilliges Soziales Jahr. 69 Schüler und Schülerinnen gehen nach den Ferien in die 11. Klasse und machen sich auf den Weg Richtung Abitur.

Yannic Adrian Pirmasens

Elisa Cutaia Zweibrücken

Leni Heinrich Kröppen

Alexander Joas Pirmasens

Viet Chau Nguyen Pirmasens

Anjali Singh Schmitshausen

Noah Noel Weis Thaleischweiler-Fr.

Lars Zimmermann Pirmasens

Daniel Fischer Pirmasens

Michael Gebhardt Pirmasens

Thorina-Marie Löw Clausen

Jermain Rivera Höheischweiler

Lilli Scherer Nünschweiler

Linus Könnel. Hermersberg

Dominik Kuntz Rodalben

Selina Mang Heltersberg

Angelina Mayer Rieschweiler-Mühlbach

Lion Finn Veeser Hermersberg

Paula Wagner Hermersberg

Ann-Kathrin Weber Pirmasens

Cecile Wosnitza Knopp-Labach

Joelle Dessbesell Maßweiler

Michael Dorst Pirmasens

Niklas Igel Thaleischweiler-Fröschen

Kian Keasalar Petersberg

Noah Kisiel Petersberg

Dominik Laukert Pirmasens

Kiana Lena Nowak Rieschweiler-M.

Fabio Schneider Pirmasens

Niclas Wiktorski Pirmasens

Fynn Wolters Waldfischbach-Burgalben

Das beste Zeugnis hatte Fynn Wolters mit dem Notendurchschnitt 1,8. Das beste Zeugnis der versetzten Schüler hatte Annika Schmelzer (Höheinöd) mit dem Notendurchschnitt 1,16

Weitere Preisträger:

Besonderes soziales Engagement

10. Klasse: Jan Steinbach Heltersberg

„Es gab eine Person, die immer bereit war zu helfen, für jedes technische Problem eine Lösung und für jedes Gerät ein Kabel in der Tasche hatte“, heißt es in der Begründung für den Preis. Jan Steinbach habe sich im Fach „Kommunikation und Neue Medien“ über die geforderten Maße engagiert und neben einem Podcast die schuleigene Radiosendung „Antenne IGS“ gestartet. Er beherbergte im Rahmen von Erasmus+ eine norwegische Schülerin für eine Woche und kreierte einen Video-Blog in Brüssel.

10. Klasse: Julija Weit Pirmasens

Julija Weit habe sich vorbildlich um die ukrainischen Mitschüler gekümmert, half bei den Aufnahmegesprächen und im Unterricht zu übersetzen und sei immer bereit gewesen, mit ihren Sprachkenntnissen und Fähigkeiten zu helfen.

Herausragende Leistungen in Physik

Maximilian Töws (Höheischweiler)

Über viele Jahre großes Engagement

im Orchester:

Lukas Zimmermann Thaleischweiler-Fr.

Jasmin Klesmann Pirmasens

Elisa Reinhard Clausen

Über viele Jahre freiwillige, sehr engagierte Teilnahme an der Tontechnik-AG

Paul Wadle (Klassenstufe 12) Höheinöd

In ihrer Begrüßung sagte Stufenleiterin Andrea Pfersdorf : „Von wegen die ,verlorene Corona-Generation’! Das Gegenteil ist der Fall! Ihr habt Eigeninitiative und Selbstständigkeit, Ausdauer, Flexibilität, Medienkompetenz, Lernbereitschaft, Teamfähigkeit, Widerstands- und Kommunikationsfähigkeit gezeigt.“ Die Schüler seien „Menschen, die bewiesen haben, dass sie in Krisen nicht aufgeben, sondern gemeinsam anpacken, um ihre Ziele zu erreichen“. bfl