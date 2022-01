Die Robotik-AG der IGS Contwig hat beim Regionalentscheid der „VEX IQ Challenge“ in Rockenhausen den ersten Platz erreicht. Gemeinsam mit dem besten Team der Rockenhausener Schule gelang die Qualifikation zur Deutschlandmeisterschaft.

Mit dem ersten Platz beim Robotik-Wettbewerb „VEX IQ Challenge“ sicherten sich die Teilnehmer der IGS Contwig die Teilnahme an der Deutschlandmeisterschaft in Hamburg. Die Schüler Jan Frischert und Tim Kübler triumphierten am vergangenen Mittwoch beim Regionalentscheid in Rockenhausen. Der dritte im Bunde, Alexander Gundt, musste kurzfristig wegen Krankheit absagen.

„Bei dem Wettbewerb werden recht komplexe Aufgaben gestellt“, berichtet IGS-Lehrer Nils Hoffmann, der die Robotik-AG der Schule betreut. Bei dem Wettbewerb, der seit vier Jahren in Deutschland veranstaltet wird, müssen die Schüler mit selbst gebauten und programmierten Robotern auf einem Spielfeld Punkte sammeln. Dafür liegen auf dem Feld kleine Bälle. Werden diese in die Mitte geschoben, gibt es zwei Punkte, werden sie durch einen Katapultmechanismus in Körbe geworfen, gibt es sogar sechs Punkte. „Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Punkte zu sammeln, zum Beispiel durch das Freiräumen von blockierten Bereichen auf dem Spielfeld“, erklärt Hoffmann. Am Ende der Runde können weitere sechs Punkte gesammelt werden, wenn sich der Roboter durch einen Mechanismus, den sogenannten Special Move, an einer Stange hochziehen kann. Das gelang dem Team der IGS Contwig und trug zum Sieg der Schüler bei. Bei der „Teamchallenge“ kooperierten sie mit den Vertretern der IGS Rockenhausen, den „Rockys I“, wodurch sie sich den Sieg teilen konnten.

Anfang März soll es nach Hamburg gehen

Die nächste Aufgabe wartet bei der Deutschlandmeisterschaft in Hamburg. Die war ursprünglich für den 16. Februar angesetzt, doch die Corona-Pandemie und unterschiedliche Regelungen der Bundesländer verhinderten das. Ein fester Termin steht noch nicht fest, geplant ist aber die Meisterschaft Anfang März nachzuholen.