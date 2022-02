Am Montag gibt es an der Integrierten Gesamtschule Contwig (IGS) Valentinstagspralinen mit kleinen Botschaften für die Beschenkten. Wie man darauf gekommen ist und wie das organisiert wird, hat Emily-Mia Dietze, 15-jährige Schulsprecherin aus Zweibrücken, der RHEINPFALZ verraten.

Wir haben von den Valentinstagspralinen an der IGS gehört. Was machen Sie denn da genau?

Also, wir haben im Vorverkauf Pralinen angeboten, die mit kleinen Botschaften versehen werden. Die Käufer konnten dabei einen Zettel ausfüllen. Auf dem steht, für wen die Pralinen sind, an wen und in welche Klasse die gehen. Dann durften die Käufer eine kleine Liebesbotschaft dazu schreiben. Die Botschaft befestigen wir an die Pralinenschachteln und verteilen die dann.

Wie viele Pralinen werden verteilt?

Um die 100 Schachteln.

Sind das nur Freundschaftsbotschaften? Oder auch echte Liebesbotschaften?

Es gibt da ganz verschiedene Botschaften. Manche verschenken die Pralinen sogar an sich selbst. Manche an beste Freundinnen. Es gibt Lehrer, die sich gegenseitig Botschaften schicken. Ein Lehrer, der spendiert für seine ganze Klasse Pralinen. Viele Käufer haben sich abgesprochen und beschenken sich jetzt gegenseitig.

Wer hat die Aktion denn organisiert? Gab es das schon mal an Ihrer Schule?

Zum ersten Mal haben wir das am Nikolaustag gemacht. Da haben wir kleine Schoko-Nikoläuse verkauft. Das war die Idee der Schülervertretung, also von den Schülersprechern und Klassensprechern. Nun haben wir das Gleiche mit Pralinen für den Valentinstag geplant. Den Vorverkauf haben Emre Pechlivan und ich organisiert. Emre ist auch Schülersprecher, und er hat zusätzlich die Zettel designt, auf denen die Botschaften stehen. Die sind sehr schön geworden.

Was machen Sie denn mit denjenigen, die keine Pralinen bekommen?

Da sind bestimmt manche enttäuscht.

Was machen Sie mit dem Geld, das Sie einnehmen?

Die Pralinen kaufen wir über ein Süßwarengeschäft in Contwig. Das besorgt uns die Schokolade, wie bei den Nikoläusen. Das verdient aber an dem Verkauf der Pralinen an uns nichts. Wir bezahlen für jede Schachtel 1,50 Euro. Für 2 Euro haben wir sie verkauft. Die 50 Cent, die übrig sind, gehen in die Kasse der Schülervertretung.