Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ziemlich beste Freunde sind Maurizio Klein aus Waldfischbach-Burgalben und Fabienne Anstett aus Leimen, seit sie sich in der Mittelstufe an der IGS Waldfischbach-Burgalben kennengelernt haben. Und was machen beste Freunde? In diesem Jahr das beste Abitur der Schule. Mit der Endnote 1,6 schlossen beide ihre Schülerlaufbahn ab.

„Wir wollten eigentlich eine Punktlandung hinlegen“, sagt Maurizio Klein. Aber das sei schwer zu steuern gewesen, „weil wir ja nicht einschätzen konnten, wie die Leistung in der mündlichen