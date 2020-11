Welche Schule besuche ich künftig, wo möchte ich mein Abitur schreiben? Auch in der Corona-Pandemie sind das wichtige Fragen. An der IGS Waldfischbach-Burgalben gibt es Infos in diesem Jahr bei Einzelberatungen statt beim Infotag.

Normalerweise präsentiert sich die Integrierte Gesamtschule (IGS) Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben mit ihren Angeboten an einem Infotag, an dem sie Einblick ins Schulleben gibt. Das ist pandemiebedingt nicht möglich. Aufgrund der Beschränkungen entfällt der für den 5. Dezember geplante Informationstag. Infos gibt es dennoch: Die Schule bietet Eltern und Kindern individuelle Beratungsgespräche – persönlich oder am Telefon – mit einem Mitglied der Schulleitung oder des Lehrerkollegiums an. Zu Familien, die bereits über die Homepage oder telefonisch Interesse bekundet haben, will die Schule in den nächsten Tagen Kontakt aufnehmen und Termine abstimmen. Wer sich ein erstes Bild von der Schule machen möchte, findet auf der Homepage Informationen über die IGS, ihre Angebote sowie Fotos und Videos, die das Schulleben dokumentieren.

Kontakt