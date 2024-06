Das Pfingsthochwasser hat im Landkreis Südwestpfalz große Schäden angerichtet. Laut einer ersten, groben Schätzung liegen sie bei 21 Millionen Euro.

Landrätin Susanne Ganster blickte in der Sitzung des Kreisausschusses am Montag auf das Hochwasser an Pfingsten zurück, das insbesondere die Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Thaleischweiler-Wallhalben