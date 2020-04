Die Corona-Pandemie macht Besuche in Seniorenheimen derzeit unmöglich. Doch die Technik hilft: Im Seniorenpark Hinterweidenthal können die Senioren dank einer Tablet-Spende ihre Angehörigen in Videokonferenzen nun auch persönlich wieder sehen.

Persönliche Besuche waren bisher für die Senioren immer ein Höhepunkt, stellt Einrichtungsleiter Hans Jung fest. Durch das Besuchsverbot sei dies nicht mehr möglich, was in der letzten Lebensphase als besonders schmerzlich erlebt werde. In der ersten Zeit des Verbotes sei daher viel telefoniert worden, berichtet Jung. Nun habe der Förderverein des Seniorenparks zwei Tablets spendiert. Dank Videotelefonie (Skype und Co.) sei nun die Kommunikation in Wort und Bild möglich. Dies sei technisch sehr unkompliziert, da das Heim seit langem komplett mit Wlan ausgeleuchtet sei. Das Tablet werde zum Bewohner gebracht, egal wo er ist.

Natürlich könne auch dies den persönlichen Besuch nicht dauerhaft ersetzen. Aber vielleicht mache es die besuchslose Zeit etwas leichter, hofft Jung. Jedenfalls werde das Angebot fleißig genutzt.