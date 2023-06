Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

18 kleine Häuser für ältere Menschen und dazu zentral eine Pflegeeinrichtung, die man dann nutzen kann, wenn man sie braucht – das soll in den nächsten drei Jahren in Kleinbundenbach auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte Maurer in der Hauptstraße entstehen. Gedacht sind die Miethäuser für Menschen, die sagen: „Ich zieh’ noch einmal um, dann will ich an einem Ort bleiben.“

„Kleine Häuser, in denen man so lange wie möglich allein leben kann“ – so beschreibt Gernot Jakobi die Häuser. Der Käshofer