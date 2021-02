Um die Gesundheitsgefährdung für Senioren und Pflegebedürftige zu senken, hat der Verband Pflegehilfe auf seiner Homepage www.pflegehilfe.org verschiedene Tipps gegen Einsamkeit während der Corona-Pandemie zusammengestellt.

Einsamkeit im Alter ist kein neues Phänomen. „Durch die nun bereits ein Jahr anhaltende Corona-Pandemie fühlen sich Senioren und Pflegebedürftige allerdings einer noch stärkeren Isolation und Unsicherheit ausgesetzt“, rückt Karina Frisch von der „Leitstelle Älter werden“ der Kreisverwaltung Südwestpfalz die enorme Gefahr der Vereinsamung ins Bewusstsein. Verschiedene Studien belegen außerdem eine negative Auswirkung von Einsamkeit auf die Gesundheit. Unter anderem ist das Risiko für eine Depression oder Demenz erhöht.

Die Ansprechpartnerin in der Kreisverwaltung Südwestpfalz, „Leitstelle Älter werden“, Karina Frisch, ist per E-Mail an k.frisch@lksuedwestpfalz.de oder unter Nummer 06331/809 333 telefonisch erreichbar.