Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sechs Monate früher als geplant, wurde am Donnerstag die komplett sanierte Helle-Röder-Straße in Waldfischbach-Burgalben freigegeben. Die Beteiligten, die während der Bauphase alle an einem Strang gezogen haben, waren sich einig, dass sie so ein Bauprojekt gerne wiederholen würden: Es lief alles reibungslos.

Das größte Kompliment kam wohl vom Vorsitzenden der Bürgerinitiative Helle-Röder-Straße, Ottmar Röhrig. Er habe seiner Frau angekündigt, dass er demnächst