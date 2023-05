Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Ende der katastrophalen Situation in der Hauptstraße , die nach dem Brand des ehemaligen Hotel Martin immer noch gesperrt ist, ist nicht in Sicht. Weil das vom Landkreis Südwestpfalz beauftragte Abrissunternehmen seinerseits Sub-Unternehmen beauftragt hat, bei denen Arbeiter mit nicht korrekten Papieren beschäftigt waren, hat die Bau-Berufsgenossenschaft die Arbeiten an der Baustelle eingestellt. Mit gravierenden Folgen.

Viele hatten gehofft, dass längstens in dieser Woche wieder der Verkehr – zumindest einspurig – durch die Hauptstraße rollen kann, die seit dem Brand des ehemaligen Hotels Martin