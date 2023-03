Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufgespießt: Manche Pläne liegen so lange in einer Schublade, dass sie in Vergessenheit geraten. Denn bis ein Vorhaben alle bürokratischen Hürden genommen hat, kann schon mal ein Jahrzehnt vergehen. Wie im Fall der B10, wo der anstehende Ausbau bei Hauenstein nun in Höhfröschen und Herschberg längst Vergessenes in Erinnerung ruft und die Frage aufwirft, ob alte Pläne nicht manchmal zu alt sind.

Gute Nachrichten gab es Mitte Mai für alle, die auf den weiteren Ausbau der B10 warten: Der nächste Bauabschnitt kann begonnen werden. Und zwar im Bereich der hoch aufragenden