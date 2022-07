Der Contwiger Bürgerbus wird gut angenommen. Das ist das Fazit nach dem ersten Jahr, in dem der Bus in Contwig und Stambach unterwegs ist,

Zwischen acht und 18 Fahrten, jeweils mehrfach besetzt, unternimmt der Bus einmal wöchentlich in Contwig und Stambach. Bürgermeisterin Nadine Brinette ist damit sehr zufrieden. Mittlerweile gebe es sogar Stammgäste, die wöchentlich das Busangebot wahrnehmen, sagte sie am Donnerstag in der Sitzung des Gemeinderats.

Wegen der positiven Resonanz stimmte der Rat dafür, dass der Bus ein weiteres Jahr durch die beiden Ortsteile fährt. Dann wird wieder die Resonanz überprüft und fürs Folgejahr entschieden. Der Bus ist für Contwiger und Stambacher kostenfrei. Die Gemeinde bezahlt rund 3000 Euro pro Jahr. Ziel ist, dass Contwiger auch ohne Auto zuverlässig zum Einkaufen oder Arzt gebracht werden. Sollte die Nachfrage weiter steigen, kann sich Brinette sogar vorstellen, dass der Bürgerbus zusätzlich an einem zweiten Tag in der Woche fährt.

Der Bus ist donnerstags zwischen 9 und 16 Uhr unterwegs. Man kann ihn unter der Telefonnummer 06332 568860 rufen.