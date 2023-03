Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das erste Gebäude im Interkommunalen Gewerbegebiet Wilgartswiesen/Hauenstein sieht bereits seiner Vollendung entgegen. Wie aber geht es nun weiter? Am Donnerstagabend hat die Vertreterversammlung des Zweckverbandes in einer nichtöffentlichen Sitzung rund zwei Drittel der Bauflächen an Interessenten vergeben. Das teilte Verbandsvorsteher Michael Zimmerman auf Anfrage mit.

Namen und Branche der jetzt zum Zug Gekommenen wollte Zimmermann nicht nennen. Es handle sich aber um ein Mix aus Handwerk, produzierendem Gewerbe und Dienstleistungsunternehmen, die sowohl aus der Verbandsgemeinde