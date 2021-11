Die Firma UGG darf in Contwig auch in einer geringeren Ausbautiefe die Glasfaserkabel verlegen. Dem stimmte der Rat in seiner Sitzung am Freitagabend zu. Grund für den Beschluss waren Bedenken seitens der Verbandsgemeinde Werke.

Es ist so: Die Firma UGG will ihre Glasfaserkabel in einer Tiefe von 40 bis 45 Zentimetern verlegen, vorrangig im Gehweg. Das heißt „Minitrenching-Verfahren“, wonach die einzelnen Glasfaserkabel zu den Häusern geführt werden.

Die Werke und die Verwaltung äußerten jedoch Bedenken an diesem Vorhaben. Grund ist, dass die meisten Straßen beim Ausbau in einer Tiefe von 55 Zentimetern ausgebaut werden. Die Glasfaserkabel könnten dann also stören und müssten sorgsam entfernt werden. Das kostet: Die Werke rechnen bei den noch nicht ausgebauten rund 22 Kilometer Straße in Contwig mit Mehrkosten von rund zweieinhalb Millionen Euro. Dennoch: Der Rat stimmte der von der Firma UGG angepeilten Ausbautiefe zu. Bürgermeisterin Nadine Brinette sagte: „Alle Gemeinden haben Bedenken.“ Aber: Billiger als durch die Firma UGG werde Contwig kein Glasfaser-Internet bekommen. Zudem könnte die Firma UGG bei zukünftigen Straßen-Ausbauten die Mehrkosten übernehmen.

Zudem stimmte der Rat dafür, dass die Hohlbachstraße vorerst nicht in einer höheren Belastungsklasse ausgebaut wird. Es stand die Idee im Raum, die Straße statt in der Klasse 0,3 in der Ausbauklasse 1,0 herzurichten. Aber: Für die Mehrkosten von rund 50.000 Euro gäbe es keine Fördermittel. Die Mehrkosten kämen wegen eines anderen Unterbaus der Straße zustande. Sollte aber während der Bauphase festgestellt werden, dass der bisherige Unterbau ohnehin ausgetauscht werden muss, könne noch mal über die höhere Ausbauklasse diskutiert werden.