Nachdem SPD und Grüne Bechhofens Bürgermeister Paul Sefrin in einem Pressegespräch kritisiert hatten, reagierte der Bürgermeister am Ende der Ratssitzung am Donnerstag auf die Vorwürfe, unterbreitete ein Gesprächsangebot – und musste noch heftigere Kritik einstecken.

„Ich möchte dieses Thema nicht totschweigen, denn es ist sehr unschön“, sprach Sefrin den RHEINPFALZ-Artikel vom Donnerstag an. Er bot eine Sondersitzung an, in