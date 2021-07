Für Donnerstagabend wurde entgegen dem üblichen Turnus der Bechhofer Gemeinderat noch einmal vor der Sommerpause einberufen. Grund: der Entwurf zur Kindergartenerweiterung.

„Ich sehe hier gebotene Eile, dieses Thema voranzubringen und im Ortsrat zu beschließen, denn die sorgeberechtigten Eltern werden in absehbarer Zeit die Erwartungshaltung haben, dass die entsprechenden Kindergartengruppen in einen Neubau bereit stehen“, verdeutlichte Bürgermeister Paul Sefrin eingangs der Sitzung.

Dass Differenzen zwischen der CDU einerseits und SPD und Grünen andererseits bestehen, war schon vor Sitzungsbeginn sichtbar: SPD und Grüne standen bis wenige Minuten vor Ratsbeginn in einer Gruppe im Hof hinter den Dorfgemeinschaftshaus zusammen, während die CDU-Vertreter den direkten Weg in den Saal suchten und sich dort unterhielten. Den Beschluss zum mit 1,2 Millionen veranschlagten Kindergarten-Bauprojekt fasste der Rat dennoch. Auch der Vorschlag von Steffen Mannschatz (SPD), die Honorarkosten der Planungsbüros anhand der vorgelegten Summen festzulegen, wurde zwischen den Parteien ruhig und sachlich besprochen und einstimmig beschlossen. Mannschatz’ Ansatz: Die Planungskosten orientieren sich an den Baukosten. Wird der Bau teuerer, steigen auch die Gebühren für die Planer. Man höre oft, dass die Preise im Bausegment in der Corona-Krise sehr stark gestiegen seien. „Wir sollten jetzt nicht blind allem zustimmen, was uns hinterher vielleicht um die Ohren fliegt, weil es mit Sicherheit bei einer neuerlichen Berechnung viel höher ausfallen wird“, argumentierte Mannschatz.

Ebenso schnell und mit nur wenig Diskussionsbedarf beschloss der Rat, einen Förderantrag zu stellen, um das Flachdach des Dorfgemeinschaftshauses zu sanieren. „Wir sind uns einig, es muss etwas getan werden, damit wir weiteren Schaden von dem Haus abhalten können“, wies Sefrin auch hier auf die Notwendigkeit einer schnellen Entscheidung hin. „Wenn wir nichts bekommen, dann müssen wir schauen, wie wir es so gestemmt bekommen, aber heute Abend ist wieder Inventar durch eindringendes Wasser geschädigt worden.“

Dieses Thema verfolgt den Rat schon seit einigen Jahren, und die ersten Anträge von 2012 und 2014 wurden abgelehnt.