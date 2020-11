Am Wochenende ist Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt. Dann wird in der protestantischen Kirche der Toten gedacht, auch während der Pandemie. Das Pfarramt Waldfischbach, zu dem die Kirchengemeinden Waldfischbach/Steinalben, Burgalben und Donsieders gehören, ermöglicht das per Video- oder Hörgottesdienst und mit Glockenläuten.

„Wir wissen, wie wichtig dieser Tag, die Möglichkeit des Gedenkens für die Angehörigen ist“, sagt Pfarrer David Gippner. Aus diesem Grund hat das Pfarramt die Angehörigen aller 45 in diesem Jahr im Zuständigkeitsbereich Verstorbenen vorab per Brief informiert, wie der Toten gedacht wird. Am Sonntag läuten um 10 Uhr die Glocken der Kirchen in Waldfischbach, in Burgalben und in Donsieders. Gippner will in der Kirche, stellvertretend für die Angehörigen, für jeden Verstorbenen eine Kerze anzünden und dabei dessen Namen vorlesen.

Seit die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zum Monatsbeginn verschärft wurden, gibt es im Bereich des Pfarramtes keine Präsenz-Gottesdienste mehr. „Wir haben lange überlegt, was wir machen. Aber um die Menschen zu schützen, ihre Gefährdung so gering wie möglich zu halten, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“, sagt Gippner.

„Einladung an alle“

Der Gottesdienst am Sonntag wird aufgezeichnet: Er steht als Video auf der Webseite des Pfarramtes bereit, kann aber auch via Telefon mitgehört werden (06333/6098-576 oder 6098-979). „Wir hatten die Rückmeldungen bekommen, dass nicht alle Menschen Zugang zum Internet haben oder mit der Technik vertraut sind“, erläutert Gippner, wie es zum Hörgottesdienst kam. Abgerundet wird das Angebot durch die Möglichkeit, den Gottesdienst mit- oder nachlesen zu können. Die schriftliche Aufzeichnung kann im Pfarramt bestellt werden (Telefon 06333/2568). 160 Gläubige machen davon bisher Gebrauch.

Der Gottesdienst am Ewigkeitssonntag richtet sich nicht nur an die Angehörigen der Verstorbenen. „Die Einladung geht an alle“, betont Gippner. Nach dem Verschicken der Einladungen habe er schon positive Rückmeldungen erhalten, weil es diese Form des Gedenkens auch Angehörigen, die im Ausland leben, ermöglicht, teilzunehmen.