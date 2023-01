Der „Goldene Löwe“ der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine ist nach mehr als zwei Jahren wieder im festlichen Rahmen der Speyerer Stadthalle an die Fasnachter aus Baden und der Pfalz überreicht werden.

Bei der „Löwenfeier“ am Sonntag erhielten fast 367 Karnevalistinnen und Karnevalisten aus den Gesellschaften rechts und links des Rheins den begehrten Halsorden am grün-gelben Band für ihre Verdienste um das närrische Brauchtum. In den beiden zurückliegenden Jahren waren wegen der Pandemie jeweils nur kleinere Veranstaltungen als Ersatzlösung möglich.

Die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine mit Sitz in Speyer ist mit rund 400 Mitgliedsvereinen rund um die ehemalige Kurpfalz der zweitgrößte Regionalverband im Bund Deutscher Karneval (BDK). Entsprechend groß ist auch die Zahl der Auszeichnungen aus den vier Bezirken Westpfalz, Vorderpfalz, Nordbaden und Mittelbaden. Wie in den vergangenen Jahren war der Anteil der weiblichen „Löwen“ erheblich größer als der ihrer männlichen Kollegen, was vor allem an den vielen Tänzerinnen in den Garden und Showgruppen liegt. Für den „Goldenen Löwen“ muss man in der Regel 22 Jahre seine Freizeit für das Brauchtum Fasnacht opfern. Nur Präsidenten und Vorstandsmitglieder wie auch die amtierenden Tollitäten werden etwas früher geehrt.

Der kleinste Bezirk Westpfalz war diesmal mit 29 Ehrungen in Speyer dabei. Von den Ausgezeichneten sind sieben Fasnachterinnen und Fasnachter in der Südwestpfalz zu Hause.

Die neuen Löwenträger

Karnevalverein „Elwetritsche“ Dahn

In der Kampagne 2000 hat Jana Haas (28) im KVE die ersten Tanzschritte gewagt und war seither in allen Gardegruppen aktiv. Im Jahr 2003 war sie außerdem stolze Kinderprinzessin des Vereins. Schon viele Jahre ist die Augenoptikerin auch Co-Trainerin der erfolgreichen Showtanzgruppe.

Melissa Domzol (30) ist seit 1999 aktive Tänzerin im KVE und hat von 2003 bis 2009 als Tanzmariechen ihr Talent unter Beweis gestellt. Die Finanzbeamtin hat selbst über zehn Jahre Tanzmariechen des Vereins trainiert und war in der Kampagne 2015 als Tollität die Herrscherin der Dahner Fasnacht. Inzwischen ist sie als Schriftführerin in die Vorstandsarbeit eingebunden.

Karnevalverein „Hääschdner Needingsterzer“

Peter Haag (62) war bereits Gründungsmitglied in Hauenstein und gehört seither zum Komitee, wo er auch vier Jahre Schriftführer war. Bis 2020 machten ihm die Auftritte mit dem Männerballett und als Büttenredner großen Spaß. Unermüdlich ist der Wassermeister der VG Pirmasens-Land auch als Helfer bei den Fasnachtsumzügen in Hauenstein. 1. Carneval-Verein Pirmasens

Manfred Hüther (69) kam 1999 zum CVP, als seine Tochter als singende Karnevalsprinzessin den Verein repräsentierte. Seit dieser Zeit gehört er auch dem Elferrat an. Der ehemalige AOK-Mitarbeiter war überdies 13 Jahre lang Mitglied der historischen Grenadiergarde. Herschberger Narren