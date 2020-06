Der neue Contwiger Haushalt für 2020 und 2021 zeigt positive Tendenzen. Der Gemeinderat stimmte am Donnerstag dem Plan einstimmig zu. Die SPD-Fraktion warnte allerdings, dass aufgrund der Corona-Pandemie mit Verlusten unter anderem bei der Gewerbesteuer zu rechnen ist.

Vor allem die Gewerbesteuer der Betriebe am Zweibrücker Flughafen habt wieder für einen kleinen Geldsegen in Contwig gesorgt. Unter anderem dadurch hat sich die Haushaltslage im vergangenen Jahr um rund 3,8 Millionen Euro verbessert. Für den nun aufgestellten Haushalt sind aber erneut Investitionen in Contwig geplant. So soll beispielsweise für den Bauhof ein Mehrzweckgerät für 66 000 Euro gekauft werden, 120 000 Euro sind für die Spielplätze eingeplant, 20 000 Euro für die Contwiger Grünanlagen und 50 000 Euro für zwei Bushaltestellen im Neubaugebiet. Bürgermeister Karl Heinz Bärmann hob zudem in der Ratssitzung hervor, dass die Steuersätze sowohl für Privat- als auch für Geschäftsleute vorerst nicht erhöht werden.

Die SPD-Fraktion zeigte sich im Rat sehr zufrieden über den Haushalt, warnte aber gleichzeitig davor, dass durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr mit geringeren Einnahmen durch die Gewerbesteuer zu rechnen ist. Zudem befürchten die Contwiger Sozialdemokraten auch durch den Schimmelbefall im Kindergarten-Neubau eine Mehrbelastung des Haushaltes.