Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen Sturmschäden hat die Bahn auf ihren Strecken im Raum Pirmasens am Montag den Betrieb eingestellt. Zuvor war unter anderem ein Baum auf einen wartenden Zug gefallen, was für die Passagiere allerdings glimpflich abging. In Landau hingegen ist ein Fußgänger ums Leben gekommen.

Wegen Sturmschäden hat die Bahn am Montagnachmittag den Betrieb auf den Strecken rund um Pirmasens für den Rest des Tages eingestellt.