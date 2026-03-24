Ein unbekannter Fahrer hat am 14. März in Clausen einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei fuhr der Wagen gegen Mittag auf der Hauptstraße in Richtung Donsieders. Auf Höhe der Hausnummer 40 streifte das Fahrzeug ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes silbernes Auto.

Dabei entstanden Schäden an der linken Vorderseite des geparkten Autos, insbesondere am Vorderreifen und am linken Außenspiegel. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 36915499 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden.