Nach dem Beschluss des Gemeinderates, den Bebauungsplan „Steinäcker“ zu ändern, wurden die Arbeiten zwischenzeitlich ausgeschrieben. In seiner Sitzung am Mittwoch vergab der Gemeinderat nun die Planungsarbeiten an das Ingenieurbüro Dilger aus Dahn zum Preis von 2500 Euro. Ortschef Dirk Eichberger berichtete, dass für den dafür erforderlichen Grundstücksverkauf durch die Gemeinde bereits Angebote vorlägen. Der Bauantrag für einen Lagerschuppen in der Grünheckstraße wurde vom Rat genehmigt, eine Bauvoranfrage für einen Neubau in der Binsenhohlstraße in zweiter Reihe abgelehnt.

Beschwerden von Anwohnern über Ruhestörungen und nächtliches ungenehmigtes Feuerwerk von Nutzern des Dorfgemeinschaftshauses gab es in der Einwohnerfragestunde. Eichberger versprach, dass sich der Rat darum kümmern werde. Die Verschmutzung öffentlicher Wege durch Hundekot beschäftigte eine andere Einwohnerin. Um dem abzuhelfen, erklärte sie sich bereit, Hundebeutelspender zu stiften, welche die Gemeinde noch ergänzen könnte. Probleme sah man allerdings in der richtigen Entsorgung durch die Hundehalter.