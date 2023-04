Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wo die Brandruine des früheren Hotel Martin in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben steht, möchte die Gruppe des Pirmasenser Immobilienentwicklers Manfred Schenk ein dreistöckiges Gebäude errichten, in dem 15 Wohnungen für betreutes Wohnen eingerichtet werden. Ende Oktober wurde der Bauantrag beim Kreis eingereicht. Die Gemeinde erteilt ihr Einvernehmen zum geplanten Gebäude.

Die eingereichten Planungen haben sich gegenüber den ursprünglich skizzierten Ideen noch etwas verändert. Sowohl für das Haus, das auf der Fläche des früheren