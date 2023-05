Am Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr gab es in der Hornbacher Sparkassenfiliale einen lauten Knall. Unbekannte hatten den Geldautomaten gesprengt und großen Sachschaden verursacht.

Glassplitter und sogar eine große Glasscheibe mit Rahmen flogen bis zu 20 Meter weit in Richtung Verkehrskreisel. Verletzt wurde niemand, aber der Schreck steckt so manchem Nachbarn noch tief in den Knochen. „Durch den Knall wurde ich rund 15 Zentimeter aus dem Bett hochgehoben“, berichtet Achim Klammes, der direkt sein Bett über dem Geldautomaten stehen hat.

Zuvor habe sein Frau ein Rütteln an der nachts verschlossenen Eingangstür der Filiale gehört, was allerdings nichts Ungewöhnliches sei. Kurz danach habe die Alarmanlage ausgelöst, und wenige Sekunden später habe es gebollert. „Da bin ich ans Fenster und habe Rauch gesehen. Mit meinem Handy konnte ich drei Personen filmen. Ein schwarzer Wagen befand sich auf dem Fußweg, der zum Jugendheim führt. Kurz danach ist der Wagen wieder auf die Straße zurückgefahren, wartete vor der Filiale und hupte drei Mal“, so Klammes.

Flucht Richtung Straße nach Frankreich

Danach habe er nochmals eine Person mit Taschenlampe über die Wiese vor dem Eingangsbereich rennen sehen, die vermutlich noch etwas geholt hätte. Der schwarze Wagen fuhr dann in Richtung L700, der Straße zum Zweibrücker Flugplatz und nach Frankreich. Auch Stimmen sind auf dem Video zu hören.

Am Samstagmorgen half die Feuerwehr beim Aufräumen. Ein Statiker muss noch untersuchen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Details hat die Polizei noch nicht mitgeteilt.