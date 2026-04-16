Aus einem Firmprojekt wächst ein Chor, der heute Generationen verbindet. Der Chor „Kreuz und Quer“ prägt die Kirchenmusik im Dahner Tal.

Der Chor „Kreuz und Quer“ besteht aus rund 80 ehrenamtlichen Sängerinnen und Sängern aus dem gesamten Dahner Felsenland und ist seit 32 Jahren aktiv. Rund ein Drittel des Chors sind Kinder und Jugendliche. Die musikalische Leiterin, Monika Mann, hat den Chor gegründet und weiterentwickelt. Unterstützt wird sie von einem Vorstandsteam, das zur Hälfte aus der Familie Burkhart aus Bruchweiler besteht: Mutter Evelyn ist Vorsitzende, Vater Heiko agiert als Kassenwart, und Tochter Milena ist mit ihren 16 Jahren zusammen mit Alexa Reisel (14) Stimmensprecherin des Kinderchors. Eva Schantz als Sprecherin des Alts und Barbara Zickgraf als Brücke zum Seelsorgeteam machen den Vorstand komplett.

Musikalischer Schwerpunkt ist das neue geistliche Liedgut. Gospels, Spirituals, Pop-Songs, Lobpreislieder, Chorsätze zu Liedern aus dem Gotteslob sowie Taizé-Lieder komplettieren das Spektrum. Mehrere Hundert Lieder kann der Chor präsentieren. Regelmäßig organisiert er musikalische Veranstaltungen im Dahner Tal, etwa das jährliche Taizé-Gebet für den Frieden in der Rundkirche St. Ludwig in Ludwigswinkel, zu dem er nicht zuletzt aus Solidarität zu den ukrainischen Chormitgliedern motiviert ist. Ebenso gestaltet der Chor zahlreiche Gottesdienste wie Osternächte, Erstkommunionfeiern und Veranstaltungen der Pfarrei Heiliger Petrus Dahner Felsenland. Über ein Jahrzehnt war der Chor auch beim Familientag in der Heilsbach präsent.

Von Beginn an organisiert er regelmäßig Chorwochenenden, Chorfreizeiten und Ausflüge, um so die Jugendarbeit und die Gemeinschaft zu fördern. Das Bildungshaus der Herz-Jesu-Missionare „Oase Steinerskirchen“ in Bayern ist dieses Jahr zum dritten Mal Ziel. Dabei werden die Teilnehmer wieder einen musikalischen Workshop mit Pater Norbert Becker erleben und das Poplegendical vorbereiten, das am 14. November in der Pfarrkirche in Dahn zur Aufführung kommen wird. Auch den evangelischen Pfarrer und Liedtexter Eugen Eckert hat der Chor schon besucht. Die Chorreisen dienten stets auch der Vorbereitung besonders großer Konzerte und der zahlreichen CD-Produktionen.

Entstehung und Weiterentwicklung

Eine Firmung im Jahr 1994 in Busenberg war der Ursprung des Chors: Ein Projektchor sollte die Firmung musikalisch begleiten. Rund 15 Jugendliche und junge Erwachsene engagierten sich damals dabei. Der damalige Pfarrer Albrecht Effler hatte nach der Firmung Monika Pfeiffer – Lehramtsstudentin mit den Fächern Musik und katholische Religion – angesprochen und angeregt, einen Jugendchor zu gründen. Das Projekt fand Anklang: Im September 1994 trafen sich unter Pfeiffers Leitung erstmals junge Leute zur Probe des Jugendchors Busenberg. Bis heute leitet sie den Chor.

2012 wurde der Chor 18 Jahre alt. Inzwischen waren aus dem Chor Brautpaare hervorgegangen, so manch ein Chormitglied war nun Vater oder Mutter geworden und mit der Zeit waren auch andere Erwachsene zum Chor hinzugestoßen. So nahm der Chor seine „Volljährigkeit“ zum Anlass, sich umzubenennen, und tritt seitdem unter dem Namen „Chor Kreuz und Quer – Der Chor mit der eigenen Note“ auf.

2014 entsteht der Kinderchor

Im Jahr 2014 rief die Chorleiterin zur musikalischen Gestaltung eines Krippenspiels auf: Dabei entstand ein Kinderchor-Projekt. Auch damit ging es weiter: Aufgrund der großen Freude bei den Kindern ist daraus der „Kinderchor Kreuz & Quer“ geworden, der seither ein fester Bestandteil ist.

Zum 30-jährigen Bestehen im Jahr 2024 beschenkte sich der Chor selbst und organisierte ein gemeinsames Konzert mit dem bekannten Gospelchor Lingenfeld in der Dahner St.-Laurentius-Kirche. Wo auch immer der Chor auftritt, sind die Räumlichkeiten komplett belegt. Stimmgewaltig, gesangsstark und musikalisch auf hohem Niveau begeistern die Chormitglieder dabei das Publikum. Gänsehautmomente und Zugabe-Rufe sind bei den Konzerten des Laienchors keine Seltenheit.

Breites Spektrum an Instrumentalisten

In den 32 Jahren war die Besetzung des Chors stets im Fluss. Entsprechend variieren auch immer die Instrumentalisten, die den Chorgesang begleiten: Im Einsatz waren schon Keyboard, Gitarren, Querflöte, Trompete, Klarinette, Saxofon, Sopran- und Altflöten, Geige, Cello, Kontrabass, Klangbausteine, Cajón, Conga und Schlagzeug. Für die Aufführung der „Missa parvulorum Dei“ von Ralf Grössler im Jahr 2013 wurde sogar ein komplettes Orchester mit Jazzband hinzugeholt. Solisten und Anmoderationen der Lieder runden die Konzerte ab. Die Lieder behandeln Gott und die Welt, Lebenssituationen sowie die aktuelle Weltlage. Sie sollen trotz Nachdenklichkeit positive, dankbare und lebensbejahende Botschaften vermitteln. Beispiele hierfür: „Leben ist ein Geschenk“, „Aufstehn, aufeinander zugehn“ oder „Gottes Geist befreit zum Leben“. Chorleiterin und Gründerin Monika Mann arrangiert dazu regelmäßig die Noten.

Info

Kinderchor-Probe: freitags von 18 bis 19 Uhr. Hauptchor-Probe: freitags von 19.45 bis 21.30 Uhr, jeweils im Pater-Ingbert-Naab-Haus, Schulstraße 19, Dahn.

www.kreuzundquer-chor.de

Die Serie

In unserer Serie „Wir machen Kultur“ stellen wir in loser Folge Menschen vor, die das kulturelle Leben in Pirmasens und der Südwestpfalz gestalten – als Aktive auf der Bühne oder als Macher im Hintergrund.

