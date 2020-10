Die Friedhofsgebühren in Contwig werden erhöht. Dem stimmte der Gemeinderat am Donnerstag einstimmig zu. Die Preise, so Bürgermeister Karlheinz Bärmann, sind damit dem Mittelwert der Verbandsgemeinde angepasst.

„Der Friedhof ist ein Verlustgeschäft“, begründet Bärmann die Gebührenerhöhung. Bisher waren die Preise in Contwig verglichen mit dem Rest der Verbandsgemeinde am unteren Ende. In Zukunft kostet das Grab für Kinder bis fünf Jahre 450 Euro, ab dem fünften Lebensjahr 760 Euro und ein Tiefgrab 990 Euro. Eine Urnenbeisetzung kostet 300 Euro, das Öffnen und Schließen einer Urnenkammer 120 Euro. An Samstagen beträgt der Zuschlag 100 Prozent.