In allen acht Anklagepunkten hat das Amtsgericht Pirmasens am Donnerstag einen 60-jährigen Mann freigesprochen. Er war unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung in sieben Fällen angeklagt. Das konnte aber nicht bewiesen werden, darüber waren sich am Ende Staatsanwalt, Nebenklage-Vertreter, Verteidiger und Gericht einig.

Außer den Körperverletzungen war der Mann aus der Verbandsgemeinde Hauenstein wegen versuchter Nötigung angeklagt und der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, als er Fotos