Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch wenn die Inzidenzwerte sinken: Am 26. und 27. Juni findet in der Pfarrei St. Katharina von Alexandrien die Firmung unter Corona-Bedingungen statt, das heißt in mehreren Gottesdiensten.

Die 49 Firmlinge werden nicht wie üblich in einer mit der gesamten Gemeinde wohl gefüllten Christkönigskirche das Sakrament empfangen. Sie werden vielmehr in drei Gottesdiensten – am Samstag