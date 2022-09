Bis Ende Oktober müssen Haus- und Grundstückseigentümer die Daten für die Neuberechnung der Grundsteuer beim Finanzamt abgeben.

Das überfordert aktuell viele Bürger und es werden reichlich Fragen auch an die Verbandsgemeinde herangetragen. Um den Menschen zu helfen, die Formulare richtig auszufüllen, „haben wir in unserer Verbandsgemeinde zwei Termine mit Vertretern des Finanzamtes Pirmasens organisiert, die die bestehenden Fragen beantworten“, informierte Bürgermeister Patrick Sema.

Am Mittwoch 28. September sind die Spezialisten vom Finanzamt von 9 bis 18 Uhr im Rathaus in Wallhalben. Eine Woche später, am 5. Oktober, sind sie gleichfalls von 9 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Thaleischweiler-Fröschen. Es sei nicht notwendig einen Termin zu vereinbaren, sagte Sema. Einfach vorbeikommen, Fragen stellen.