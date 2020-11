Am Mittwoch, 11. November, ist St. Martin. Traditionell werden in der Zeit davor Laternen gebastelt, um sie bei den Umzügen am Martinstag mit zum Martinsfeuer zu nehmen. Beim Martinsspiel teilt dann dort der Heilige St. Martin seinen Mantel mit dem frierenden Bettler. Wegen der Corona-Pandemie kann das Martinsspiel in diesem Jahr jedoch nicht stattfinden.

Damit die Kinder aber nicht völlig auf ihr beliebtes Martinsfest verzichten müssen, haben sich die Feuerwehren in Hilst und Schweix mit Einverständnis der Verbandsbürgermeisterin Silvia Seebach einiges einfallen lassen. So wird die Feuerwehr in Hilst die Martinsgabe an alle Kinder aus dem Ort verteilen, die am Mittwoch ab 18 Uhr mit einer Laterne in der Hand vor ihrer Haustür stehen. Dabei werden, so versichert die Feuerwehr, die vorgeschriebenen Hygienevorschriften eingehalten. Um besser planen zu können, sind die Kinder, zu denen die Feuerwehr kommen soll, mit Namen und Adresse anzumelden unter bambiniwart_hilst@vg-pirmasens-land.de. Die Hilster Feuerwehr würde sich freuen, wenn möglichst viele Kinder angemeldet würden.

Am Sonntagabend wurde Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld vom Trulber Wehrführer Reiner Schulze gefragt, ob er seitens der Gemeinde eine Feuerwehr-Aktion „St. Martin zu Hause“ unterstützen würde. Hatzfeld hat diese Idee „sehr gerne aufgegriffen“ und zugesagt, dass die Gemeinde die Martinsbrezeln beisteuern wird. Die Kinder in Trulben und in den Ortsteilen Hochsteller- und Felsenbrunnerhof sowie Imsbacherhof können am Abend des St. Martinstages in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr eine gebastelte Laterne vor die Tür stellt. Dafür gibt es vom Ortsbürgermeister die von der Ortsgemeinde spendierten Brezel. Um die Hygienevorschriften einzuhalten wird die Brezel bei den Laternen der Kinder abgelegt.