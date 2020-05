Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land löschte am Samstag einen Kellerbrand in der Landauerstraße. Der Besitzer des Hauses kam mit leichter Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Am selben Tag befreite die Feuerwehr Contwig in der Goethestraße einen Vogel, der sich unterhalb des Dachüberstandes verfangen hat.