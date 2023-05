Über eine Rekordbeteiligung freute sich die VT Contwig am Samstag bei ihrer 21. Kinderolympiade.

Die fand zum zweiten Mal in der Turnhalle der IGS statt und lockte am Nachmittag nahezu 200 Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren mitsamt Eltern an. Bereits im vergangenen Jahr sprach Oberturnwartin Karin Reinshagen bei 119 Teilnehmern von einem neuen Rekord. Morgens waren bereits mehr als 150 Kinder beim Schulfest der Grundschule Contwig in der Halle.

2019 fand die Kinderolympiade der Vereinigten Turnerschaft Contwig noch unter freiem Himmel vor der VT-Halle statt. „Aber in der Halle sind wir zum einen wetterunabhängig, und es lassen sich besser Parcours aufbauen“, erklärte Reinshagen. Daher will man die IGS-Halle als Veranstaltungsort beibehalten. Die meisten der acht Parcours waren ans Turnen angelehnt, weil Turner die Strecke geplant und aufgebaut hatten. Insgesamt waren 30 Helfer engagiert.

Medaillen für alleTeilnehmer

Neu war, dass jedes Kind in diesem Jahr eine Goldmedaille bekam für die Teilnahme und nicht nur die ersten drei je Jahrgang und Geschlecht, wie im vergangenen Jahr. Die Urkunden können in den kommenden Tagen auf der Homepage der VT Contwig heruntergeladen werden.

Davor stand der Schweiß. Schnelligkeit war genauso gefragt wie Körperspannung, Geschick und Gleichgewichtssinn. Seilhangeln, Parcourslauf, aber auch Kletteraufgaben stellten die Kinder getrennt nach Geschlecht und Jahrgängen unter Beweis. Armkraft, Beinkraft, Schnelligkeit, Ausdauer waren ebenso gefragt.

Idee entstand vor 30 Jahren

Die Idee zur Kinder-Olympiade hatte Karin Reinshagen vor fast 30 Jahren. Das Kinderturnen der VT Contwig findet mittwochs und freitags statt. Kinder zwischen drei und fünf Jahren turnen in der IGS-Turnhalle jeden Mittwoch von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr und freitags zwischen 16 und 17 Uhr. Kinder, die sechs Jahre oder älter sind, sind jeweils eine Stunde danach dran, also mittwochs von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 17 bis 18 Uhr.