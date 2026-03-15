Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Samstagmittag in Hinterweidenthal gestürzt. Der 48-Jährige fuhr die Straße „In den Birken“ in Richtung Dahn, als er in Höhe eines geparkten Autos zu Fall kam. Nach Angaben der Polizei blieben sowohl der Mann als auch sein Fahrrad und das geparkte Auto unbeschädigt.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,56 Promille. Die Beamten brachten ihn zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Auch Radler können Führerschein verlieren

Die Polizei weist darauf hin, dass Radfahren ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille verboten ist. Wer betrunken auf dem Fahrrad erwischt wird, muss mit einem Strafverfahren, Punkten im Fahreignungsregister und einem möglichen Führerscheinentzug rechnen. Schon ab 0,3 Promille können bei auffälligem Verhalten Sanktionen drohen. „Lieber das Rad stehen lassen und gesund nach Hause kommen“, rät die Polizei.