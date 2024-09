Willi Müller ist bereits 87 Jahre alt. Einst hat er als Alleinunterhalter an der Contwiger Kerwe für Musik gesorgt. Beim Kerweessen in der VT-Gaststätte hat er sein Comeback gegeben.

Dass der Multi-Instrumentalist erneut vor rund 70 Gästen aufgetreten ist, war die Idee von VT-Gaststätten-Wirt Thorsten Mehlhorn. Er hatte Willi Müller mitgeteilt, dass er das Kerweessen ausrichtet. Daraufhin habe der 87-Jährige berichtet, dass er schon vor Jahrzehnten als Alleinunterhalter an der Contwiger Kerwe „die Mussigg“ gemacht hat.

Schnell waren sich beide Männer darin einig, dass Müller seine Musikerpause beendet und am Sonntag in der Gaststätte Akkordeon spielt. „Ich habe mich sich sehr gefreut, dass ich wieder spielen kann“, sagte Willi Müller am Sonntag.

Sein Sohn habe ihm morgens beim Aufbau der Technik geholfen, und dem Publikum hat Müllers Musik ebenfalls gefallen. Laut Mehhorn sollte Müller eigentlich erst am Montag auftreten, aber aus Personalmangel bleibt die VT-Gaststätte am Kerwemontag geschlossen. Auch Trompete, Saxofon und Klarinette kann Willi Müller spielen. Bei der Vorbesprechung zum Kerwesonntag hatte Müller vergangene Woche ein Fotoalbum dabei, dass ihn bei Auftritten des Musikvereins zeigt, dessen Mitglied er viele Jahre lang war.