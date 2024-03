Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Größere Folgen hatte am Donnerstagnachmittag die Idee eines Mannes in Battweiler, seine Heizung mit Essigsäure zu entkalken. Die Säure gelangte ins Trinkwassernetz und verletzte einen Nachbarn unter der Dusche.

Großer Aufruhr herrschte am Donnerstagnachmittag in der Finkenstraße. Wasserwerker der Verbandsgemeinde rückten an, sperrten Trinkwasserzuläufe der Häuser, und auch die