Der Bewilligungsbescheid für die Erneuerung der Wieslauterbahn von Hinterweidenthal Ost nach Bundenthal-Rumbach im Dahner Felsenland wird nach Einschätzung des zuständigen Mobilitätsministeriums in Mainz noch in diesem Sommer kommen.

Mobilitätsministerin Katrin Eder sagte der RHEINPFALZ: „Die Erneuerung der Wieslauterbahn ist ein sehr wichtiges Projekt, das wir unbedingt voranbringen wollen.“ Wie mehrfach berichtet, soll die traditionell vor allem für den Ausflugsverkehr wichtige Bahnstrecke künftig auch für Holztransporte genutzt werden. Eine Verladeanlage ist auf einem Konversionsgelände in Hinterweidenthal geplant, auf dem sich früher ein Nato-Tanklager befand und das aus dieser Zeit noch ein Anschlussgleis hat. Ziel ist außerdem, die Wieslauterbahn über den aktuellen Ausflugsverkehr hinaus künftig auch an Werktagen für Nahverkehrszüge zu nutzen und langfristig in den Rheinland-Pfalz-Takt zu integrieren.

Schon der Koalitionsvertrag der ersten rheinland-pfälzischen Ampelkoalition von 2016 enthielt das Vorhaben, die Infrastruktur der 1911 eröffneten Wieslauterbahn zu erneuern. Dafür liegt ein detailliertes Konzept vor. Durch den in Aussicht stehenden Güterverkehr hat sich das Nutzen/Kosten-Verhältnis des Projekts noch einmal deutlich verbessert, es ist aber auch zusätzlicher administrativer Aufwand für die Prüfung der Antragsunterlagen entstanden.

Die Wieslauterbahn ist vor allem durch den „Bundenthaler“, den traditionsreichsten Pfälzer Ausflugszug, bekannt. Seit 2008 fährt am Wochenende zusätzlich auch noch ein direkter Ausflugszug von Karlsruhe nach Bundenthal. Außer dem Endbahnhof eignen sich auch mehrere andere Haltepunkte entlang der Strecke besonders gut als Ausgangspunkt und Ziel von Wanderungen.