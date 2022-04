Ihren 80. Geburtstag feiert am Sonntag, 10. April, Erna Dufner in Walshausen. Geboren wurde sie in Rimschweiler, doch schon seit mehr als 50 Jahren wohnt sie mit ihrem Mann Rudolf in der Walshauser Kanalstraße.

Als sie noch berufstätig war, hatte sie ihre Brötchen als Stepperin in einer Contwiger Schuhfabrik verdient.

Stricken und Nähen sind ihre beiden größten Hobbys. Außerdem pflegt sie den eigenen Nutzgarten hinter dem Haus, in dem sie so feine Sachen wie Salat, Zuckerhut, Kohlrabi, Zwiebeln und andere Gemüsesorten anbaut.

Unterwegs in zehn US-Bundesstaaten

Früher war sie mit ihrem Mann viel unterwegs. Zum einen haben beide regelmäßig eine ihrer beiden Töchter besucht, die in Amerika lebt. „Da haben wir zehn Staaten kennengelernt im Lauf der Jahre“, erinnert sich Erna Dufner. Aber sie ist auch viel gewandert früher, unter anderem im Saarland.

Und im Walshauser Landfrauenverein war sie aktiv, bis dieser sich vor etlichen Jahren auflöste. Neben ihrem Mann und zwei Töchtern gratulieren am Sonntag drei Enkelkinder Erna Dufner zum runden Geburtstag.