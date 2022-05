Am Sonntag, 29. Mai, findet in Erlenbach der „Tag des dörflichen Handwerks“ statt. Drei Jahre lang mussten die Erlenbacher wegen Corona pausieren und freuen sich nun, dass sie ihr Dorf wieder präsentieren können.

Von 11 bis 18 Uhr öffnen die örtlichen Handwerker und Betriebe für Besucher ihre Türen – inzwischen zum fünften Mal. Zahlreiche Attraktionen wird es auch in diesem Jahr geben. Eröffnet wird das Fest um 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus von Verbandsbürgermeister Michael Zwick und Birgit Mertel, der Vorsitzenden des Touristikvereins. Für die musikalische Begleitung wird eine Bläsergruppe sorgen. Im Dorfgemeinschaftshaus selbst versorgt der Touristikverein die Gäste ganztägig mit Kaffee und Kuchen, wie Mertel mitteilt. Auf dem Dorfplatz bietet Wolfgang Bösl mit seinem „Pfälzer Backstübl“ verschiedene Leckereien wie Flammkuchen oder Crêpes aus dem rollenden Backofen sowie Landprodukte an.

Nach der Festeröffnung wird es einen Rundgang mit dem Ortschef durch die Höfe geben. An der Mühle hat Müller Dieter Maußhardt seinen Hofladen mit Landprodukten geöffnet, Mühlenbesichtigungen gibt es diesmal nicht. Das Café im frisch eröffneten historischen Hedwigshaus von 1810 mit Hofanlage und Biergarten lädt zum Verweilen ein. Steinmetz- und Steinbildhauermeister André Mertel führt in seiner Werkstatt in der Grünheckstraße die Bearbeitung von Sandsteinskulpturen vor. Gegenüber hat Gipser- und Stuckateurmeister Bernd Christill seine Halle geöffnet, Produkte und Ausstellung von Stuckarbeiten sind hier zu sehen. Jutta Christill bietet den Gästen Kochvorführungen mit ihren AMC-Töpfen. An der Kinderecke können sich die Kleinen beim Kinderschminken, Malen, Tatoos und bei Spiel und Spaß austoben.

Kulinarisches, Landschaft und mehr

Der Linsenbühler Hof ist ebenfalls wieder dabei. Dirk Eichberger bietet hier mit seiner Familie Lammprodukte oder Büffelwürste direkt vom Hersteller zum Probieren an. Im Betrieb von Natascha Mertz und Kollege Hammer steht das Thema Brennholzgewinnung im Vordergrund, es wird aber auch eine Geräteausstellung gezeigt. Ein Stückchen weiter präsentiert Burkhard seinen Pfälzer Weinstand. Wenige Meter weiter hat Metzgermeister Walter Adam aus Herxheim seinen Metzgerei-Verkaufsstand mit kleiner Schinkenmanufaktur aufgebaut. Hier kann man beim Schinkenräuchern zuschauen. Am Beginn der Grünheckstraße kann man am Stand der Hobby-Schneiderei Gräfe allerlei Selbstgenähtes und Gestricktes erwerben, wie etwa Taschen, Beutel und Socken. Landschaftspfleger Florian Kolb öffnet am Ende der Binsenhohlstraße in Richtung Seehof seinen Geflügelhof für die Besucher und bietet Eier und Nudeln zum Kauf an.

Zum Landschaft genießen rund um den Seehof, wo Kiosk und Sportheim ihr gastronomisches Angebot präsentieren, laden die Erlenbacher in diesem Jahr zur Fahrt mit dem Herxheimer Schoppenbähnel ein. Hierzu wird es vom Dorfplatz in der Ortsmitte aus jede halbe Stunde einen Transfer zum Seehof geben. Die Burg Berwartstein ist ebenfalls in das Fest eingebunden und bietet ihre Burgführungen an.