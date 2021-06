Dem Parken von Wohnmobilen auf dem Parkplatz am Erlebnispark Teufelstisch soll ein Riegel vorgeschoben werden. Anwohner hatten sich zuletzt darüber beschwert. „Ich kann die Leute verstehen“, sagte Hinterweidenthals Bürgermeisterin Barbara Schenk am Dienstag in der Ratssitzung.

Die Wohnmobile blockierten teilweise drei Parkplätze für Autos. Die derzeitige Regelung erlaube ein Parken und eine einmalige Übernachtung für alle Fahrzeuge nach 17 Uhr. Durch das Zusatzzeichens „Nur Personenkraftwagen“ auf den übrigen Parkreihen sollen, zu den ohnehin bereits gekennzeichneten Flächen für Omnibusse und Krafträder, Wohnmobile vom Parkplatz fern gehalten werden. Stattdessen sollen im Bereich Dreschplatz und am Bahnhof Stellplätze bereitgestellt werden. Die Übernachtung soll dort zehn Euro kosten. Das Entgelt soll in einer Art Briefkasten hinterlegt werden.

Der Erlebnispark Teufelstisch öffnet am 21. Juni. Wie 2020 bleiben die Minigolfanlage und die große Rutsche geschlossen.