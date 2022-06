Dahn hat wieder einen Drogeriemarkt. Am Samstag eröffnet Rossmann seine neue Filiale in der Straße An der Reichenbach 2F.

Auf einer Verkaufsfläche mit rund 700 Quadratmetern bietet das Unternehmen sein Sortiment mit Schwerpunkten bei Haar- und Körperpflege, dekorativer Kosmetik, Parfüm, Babynahrung und -pflege, Hygieneprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln. Rossmann führt zudem 28 eigene Marken mit rund 4.600 Artikeln in allen Sortimentsbereichen.

Angeboten wird außerdem ein digitaler Fotoservice, bei dem die Möglichkeit besteht, Fotos vor Ort zu überspielen und als Papierabzüge zu bestellen oder an Stationen sofort auszudrucken. Weitere Schwerpunkte sind Bioprodukte, Wein, Tee, Wellness, Fitness, Bücher, Kleinelektrogeräte und Schmuck, listet das Unternehmen in einer Mitteilung auf.

Von elf Mitarbeitern wurden sieben neu eingestellt

Elf Mitarbeiter werden in der neuen Filiale beschäftigt sein, davon sieben Neueinstellungen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr, Marktleiterin ist Diana Würges.

Für den Eröffnungstag am Samstag sind in der Verkaufsstelle, die auch mit Selbstbedienungskassen ausgestattet ist, spezielle Angebote und Promotionsaktivitätengeplant, darunter eine Beratung an der Fotostation und ein Glücksrad mit Gewinnspiel. Bis zum 1. Juli gibt es außerdem eine Zehn-Prozent-Aktion. Seit der Schließung des Schlecker-Markts im Jahr 2012 gab es in Dahn keinen Drogeriemarkt mehr.