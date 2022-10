Seit einem Jahr ist Peter Gutmann der neue Schulleiter des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums (OWG). Am vergangenen Mittwoch fand die offizielle Einführung mit einer Feierstunde statt.

„Die Amtseinführung eines Schulleiters ist ja so ein bisschen wie eine Hochzeit“, sagte Gutmann. Man gebe sich öffentlich das Ja-Wort und verspreche sich, den gemeinsamen Lebensweg in guten wie in schlechten Tagen zusammen zu gehen und zu gestalten. Gutmann machte in seiner Ansprache deutlich, dass man Schule vom Schüler her denken müsse und dass es eine gute Schule ausmache, wenn das Glück, die Zufriedenheit und vor allem die Bildung der Lernenden an die erste Stelle gestellt werden. „Ich möchte unser OWG so positionieren, dass wir für Schüler, die hier in der Region und darüber hinaus auf ein Gymnasium gehen möchten, die erste Wahl sind“, machte Gutmann deutlich.

Er werde die zweite verpflichtende Fremdsprache, die Fächertrennung der Natur- und Gesellschaftswissenschaften, den verpflichtenden Sportunterricht und den nicht abwählbaren Unterricht in den musischen Fächern mit aller Kraft verteidigen. Die Informatik solle aus ihrem Schattendasein heraustreten und im Lehrplan ankommen. Dass Gutmann indessen längst in Dahn angekommen ist, konnte man spüren, als er am Kontrabass, mit Clemens Kuhn am Piano, den Schulchor begleitete. Unter der Leitung von Holger Ryseck gaben die musikalischen Einlagen des Schulchors der Veranstaltung einen feierlichen Rahmen.