Die Mauschbacher Kerwekälber haben vor dem Hintergrund der Corona-Maßnahmen in diesem Jahr ihre Kerwe im Geheimen vorbereitet. Alles etwas kleiner und ohne Vorankündigung feierten die 14 Buben und Mädchen am Wochenende rund ums Dorfgemeinschaftshaus.

„Mit kleinem Mauschbacher Publikum, viel Abstand und Hilfe der örtlichen Vereine war es im Freien ohne Probleme möglich, die Dorfansprache zu halten“, erklärte Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben. Seine Tochter Jana Krippleben las vor ausgewähltem Publikum am Sonntagnachmittag die Kerwerede vor, nachdem die Straußbuben und -mädchen den bunten Strauß in die Halterung am Dorfgemeinschaftshaus gewuchtet hatten. „Ihr liebe leit un Kerwegäschd, mir begrieße eich heit zu unserm mit Abstand scheenschde Feschd. Wie immer sin ma froh, dass jeder enzelne von eich do steht, ah wenn dis Johr alles ganz anersch von statte geht“, leitet Jana Krippleben die rund 20minütige Rede ein. Sie stellte in Reimform die Neuzugänge bei den Straußbuben vor. Corona und die Brückensperrung am Ortsausgang waren genauso Thema wie die Verbandsbürgermeisterwahl im vergangenen Jahr.