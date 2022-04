Es ist grün, hat ein rotes Herz und hält eine Fahne mit einem fußballspielenden Kind in der Hand. Die Rede ist von einem sogenannten Street Buddy, also einer Warnfigur, die Autofahrer zur besonderen Vorsicht anhalten will. Sie hat auch in Hinterweidenthal ihren Dienst aufgenommen.

Ein solches Schild in auffallenden Signalfarben ist in der Schulstraße, am Fußgängerüberweg direkt an der Grundschule und der hiesigen Kita, installiert worden und soll Autofahrer neben den üblichen Verkehrszeichen, die auf Schule und Fußgängerüberweg hinweisen, noch mehr sensibilisieren, langsam zu fahren und aufmerksam zu sein. Ein zweites Hinweisschild soll in Kürze im Bereich der Hauptstraße, in Höhe der ehemaligen Metzgerei Dietz angebracht werden.

Die Idee dazu hatte Manfred Schary, der genau solche witzigen und Aufmerksamkeit erregenden Schilder im saarländischen Homburg gesehen hat. „Gerade auf der Hauptstraße herrscht ja auf der B427 sehr viel Verkehr. Ich finde es sehr gut, dass die Autofahrer mit solchen Warnschildern aufmerksam gemacht werden“, erzählt Schary. Die Kosten für die beiden Schilder von 120 Euro hat er aus eigener Tasche bezahlt. „Es dient der Sicherheit unserer Schüler und aller anderen Fußgänger“, findet er. Sobald der Landesbetrieb Mobilität, der für die Unterhaltung der Bundesstraße 427 zuständig ist, grünes Licht gibt, hängt Schary auch das zweite Warnschild auf.