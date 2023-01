Seinen turnusgemäßen Kreisverbandstag hat am Samstag der Kreisverband Südwestpfalz des Roten Kreuzes im Haus des Bürgers in Hauenstein abgehalten. Es wurde neu gewählt.

Der Rechtsanwalt Klaus Fuhrmann aus Käshofen bleibt für weitere fünf Jahre Präsident des Rotkreuz-Kreisverbandes Südwestpfalz. Er wurde beim Kreisverbandstag am Samstag in Hauenstein wiedergewählt. Geschäftsführer Hans Prager zog Bilanz der vergangenen fünf Jahre und kritisierte die Bundes- und Landespolitik, die seit Jahren die Warnungen der Hilfsdienste nach mehr und besserer Katastrophenvorsorge in den Wind geschlagen hätten. Das sei bei Naturkatastrophen wie im Ahrtal, während Covid und bei den Auswirkungen des Ukraine-Krieges sichtbar gewesen. Gerade in Rheinland-Pfalz habe sich bei den Einsätzen im Ahrtal gezeigt, dass das Rote Kreuz mit seinen funktionierenden Strukturen ausgebremst wurde, weil man die Helfer in amtliche Befehlsstrukturen gezwängt habe, ohne sich wenigstens Rat geben zu lassen. Es habe Helfer aus ganz Deutschland gegeben, die nach Tagen unnötigen Wartens unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren mussten, obwohl ihre Hilfe im Ahrtal gebraucht wurde.

Ehrungen

60 Jahre: Manfred Schwab, Norbert Zwick.

55 Jahre: Inge Bold.

50 Jahre: Günther Batschak, Edgar Bold, Hartmut Leiner.

45 Jahre: Günther Frank, Andrea Frank, Dieter Frank, Hans-Walter Jansen, Claus Wilhelm.

40 Jahre: Klaus Fuhrmann, Hans Prager, Thomas Rottmann.

35 Jahre: Jürgen Bold, Stephanie Schlägel, Andrea Wruck.

30 Jahre: Anja Adler.

25 Jahre: Ramona Anstett, Manuela Brill, Gabriele Christmann, Andreas Eichenlaub, Jennyfer Holzer, Heike Juner, Manuela Mayer, Ulrich Miesel, Rolf Sauther.

20 Jahre: Lucia Brochart, Inge Hartl, Marco Hartl, Kurt Riedinger, Marc Schreiber. Zehn Jahre: Daniel Bardens, Tatiana Ebert, Elfriede Eichberger, Nora Eichberger, Heiko Juner, Sigrun Klotz-Bischoff, Johannes Kulling, Christoph Spang.

Zehn Jahre: Joana Wenzel.

Fünf Jahre: Hannah Baumann, Dagmar Böhm, Erika Eberle, Wolfgang Etspüler, Katja Hartl, Monika Keller, Christa Kieborz, Nathalie Kraft, Anna Maria Sandner, Annemarie Scheid, Elke Sweeney, Gabriele Teutsch.

Urkunden für Hilfseinsätze nach der Ahrtal-Flut 2021: Sophie Bernhard, Cedric Burkhart, Nina Burkholder, Milena Carius, Paula Carius, Tabea Dietz, Tabea Dusch, Eva Emge, Tom Emge, Ronja Feß, Hermann Grieser, Matthias Hahn, Raphael Hoffmann, Tim Hupfer, Helena Japtok, Falco Jung, Salina Kaczmarzyk, Patrick Koyne, Tom Krawetzke, Johannes und Melanie Kulling, Ralf Möglich, Michael Müller, Yasmin Neikel, Hans Prager, Jan-Hendrik Prager, Kerstin Preyer, Samuel Reinhardt, Jan-Eric Reitnauer, Jochen Riedinger, Nicole Rupnow, Klaus Schäfer, Marius Schmidt, Xenia Schneider, Liam Schnell, Jan Schumann, Sophie Schwabe, Steffen Schwarz, André Sienkiewicz, Christoph Spang, Luca Thoma, Patrick Wagner, Lisa Wagner, Max Wild, Andreas Wruck und Noah Zeiter.